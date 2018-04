J-Ax & Fedez: “La Finale” – Stadio San Siro

J-Ax & Fedez annunciano gli ospiti de “La Finale” del 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. Oltre al rapper Gué Pequeno e le artiste Levante, Malika Ayane e Nina Zilli, sul palco a 360°, saliranno gli amici e colleghi Grido, Il Cile, Sergio Sylvestre e Stash.

La coppia, per la prima volta, si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, per festeggiare i due anni di sodalizio artistico. J-Ax e Fedez, il più giovane artista italiano mai salito sul palco del Meazza, regaleranno ai fan un evento unico in cui ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo discografico scritto a 4 mani, “Comunisti col Rolex”, il disco italiano più venduto del 2017 in Italia.

Da quest’ultimo, certificato triplo disco di platino, è stato estratto “Senza Pagare”, hit della scorsa estate, che, a sua volta, si è rivelato il singolo italiano più venduto. Il brano, pubblicato lo scorso 12 maggio, in una versione rivisitata, con la partecipazione del rapper statunitense T-Pain, ha collezionato ben 6 dischi di platino.

Il live è prodotto da Saludo Italia e Newtopia.

Radio Partner, RTL 102.5.

PREVENDITE

I biglietti sono disponibili su http://lafinale.ticketone.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.