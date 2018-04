Organizzata dall’assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Garbagnate Milanese, la terza edizione di “Garbagnate in Jazz” si svolgerà dal 6 al 20 aprile con il titolo “Swing in Italy”: tre appuntamenti imperdibili – tutti a ingresso gratuito – con i Jazz Lag, Sarah Jane Morris, la CDpM Europe Big Band diretta da Sergio Orlandi e alcuni solisti ospiti (le vocalist Paola Milzani e Caterina Comeglio e il pianista Claudio Angeleri).

Nelle intenzioni degli organizzatori (il direttore artistico della manifestazione è il sassofonista Gabriele Comeglio), la rassegna vuole essere anche un omaggio ai numerosi jazzisti italiani o di origine italiana (da Nick La Rocca, direttore dell’Original Dixieland Jazz Band, che incise il primo disco di jazz, al violinista Joe Venuti, dal chitarrista Eddie Lang a Henry Mancini, senza dimenticare Gorni Kramer e molti altri) che hanno avuto un ruolo importante nella storia e nella crescita di questo genere musicale.

Venerdì 6 aprile – Jazz Lag, Corte Valenti, via Monza 12.

Giovedì 12 aprile – “Ladies sing the Blues” con Sarah Jane Morris. Soliste ospiti: Paola Milzani e Caterina Comeglio, Cinema Teatro Italia, via Varese 29.

Venerdì 20 aprile – “Swing Night” con CDpM Europe Big Band diretta da Sergio Orlandi. Ospite: Claudio Angeleri, Corte Valenti, via Monza 12.

Inizio concerti ore 21, ingresso libero. Info: Servizio Biblioteca, tel. 02-99073700; cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it – On line: www.garbagnateinjazz.webs.com