Festival Canzo Racconta – III edizione

Canzo Racconta, il festival letterario del Triangolo Lariano organizzato dall’Associazione NonSoloTurismo, giunge alla III edizione, al Teatro Sociale di Canzo (CO) dal 29 aprile al 5 maggio 2018.

La rassegna prevede una settimana di appuntamenti tra presentazioni, reading poetici, teatro e musica con ospiti prestigiosi del panorama culturale italiano. Tra questi: la ballerina e pittrice Simona Atzori, lo scrittore e opinionista Aldo Busi, lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi, il magistrato e Presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella e lo storico Gianni Oliva.

Debutta inoltre al Festival, in anteprima nazionale, lo spettacolo La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista da Giovannni Testori con Marta Ossoli per la regia di Mino Manni.

La rassegna ha il patrocinio del Comune di Canzo, della Biblioteca Comunale, di Regione Lombardia, dell’Associazione Casa Testori e dei Sulutumana ed è realizzata in collaborazione con la Libreria Luigi Torriani di Canzo.

“Eccoci alla terza edizione del nostro Festival Letterario, che come di consuetudine si svolge la prima settimana di maggio – dichiara Oscar Masciadri, Presidente dell’Associazione NonSoloTurismo – Un programma variegato che ha l’obbiettivo di coinvolgere più fruitori possibili. Quest’anno abbiamo voluto inserire uno spazio importante per i giovani con la loro creatività, oltre a personaggi di diversa natura, con temi attuali e sicuramente interessanti. Per un’Associazione no profit come NonSoloTurismo che guarda soprattutto a promuovere tante iniziative per il bene del territorio, il Festival Letterario è un punto fermo della programmazione annuale e ci auguriamo possa essere di gradimento per tutti”.

NonSoloTurismo è un’associazione no profit e apolitica di promozione turistica costituita nel 2007 da 19 soci fondatori. Organizza e diffonde iniziative culturali, ricreative, musicali, sportive e folkloristiche nel territorio di Canzo e dintorni per favorire il turismo del Triangolo Lariano. Gestisce oltre all’Ufficio Turistico e allo Spazio Giovani della città anche il Teatro Sociale, per il quale cura l’intera stagione teatrale. Per info: www.nonsoloturismo.net

PROGRAMMA

Progetto Lettura espressiva

29 aprile ore 16 illustrazione dei lavori – ore 21 premiazione

Mente criminale | Massimo Picozzi

30 aprile ore 21

Testori, La Monaca di Monza. Atto unico per attrice solista | Marta Ossoli, regia di Mino Manni

1 maggio ore 21

Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani | Gianni Oliva

2 maggio ore 21

Parole note | Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato

3 maggio ore 21

Le consapevolezze ultime | Aldo Busi

4 maggio ore 21

La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese | Francesco Caringella

5 maggio ore 16.30

L’Opera italiana del Novecento | Piero Mioli

5 maggio ore 18.30

La strada nuova. Diventare protagonisti della propria vita | Simona Atzori

5 maggio ore 20.30

Concerto | Sulutumana

5 maggio ore 22