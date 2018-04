Penultimo appuntamento del quarto anno di programmazione per “CHE MUSICA A MILANO”, la serie di incontri dedicata alla Milano musicale, ai suoi locali storici (come il Tricheco, Capolinea, Santa Tecla, Charly Max) e a quelli ancora attivi, proprio come l’Arlati.

L’appuntamento è al Sotto da Arlati (via Nota, 47) a partire dalle 20.00.

A 50 anni da due dischi importanti come il doppio album bianco dei Beatles e “Beggars Banquet” dei Rolling Stones, nel corso della serata alcune band si misureranno con il repertorio di questi due gruppi, che hanno segnato la storia del pop rock internazionale.

Apriranno le danze i VIKYPEDIA BAND (Viky Ferrara – batteria e voce; Dario Polerani – basso; Roberto Capuano – tastiere) con “Time Is On My Side”, cover de “La Fine del Libro” dell’Equipe 84, “Lady Jane” e “Con Le Mie Lacrime” dei Rolling Stones e “I Wanna Be Your Man” dei Beatles.

Sul palco insieme a loro un ospite d’eccezione alla chitarra e voce: ROLANDO GIAMBELLI, “capitano” dei beatlesiani d’Italia.

Si prosegue con i THE GENTLEMEN (Agostino Nascimbeni, Marco ferrari, Il Purcu e Walzer Carluccio) e con altre canzoni dei Beatles: da “Please Please Me”, “Here Comes The Sun” e “Nowhere Man” a “Something”, “Baby It’s You” e “I Feel Fine”. Continueranno poi i LOMBROSO (Agostino Nascimbene e Dario Ciffo) con un fuoriprogramma da scoprire.

Protagonisti della parte centrale della serata saranno i BEAFOUR: tra cover dei migliori brani della band e abiti in puro stile Fab Four porteranno sul palco dell’Arlati un tributo ai Beatles a 360°.

I Beafour sono: Gianni, nei panni di John Lennon, alla chitarra ritmica, tastiere e voce; Claudio, nei panni di Paul McCartney, al basso, chitarra acustica e voce; Arturo, nei panni di George Harrison, alla chitarra solista e voce; Walter, nei panni di Ringo Starr, alla batteria, percussioni e voce.

C

oncluderà la serata ALBERTO RADIUS, che si esibirà con la Vikypedia Band con canzoni del suo interminabile repertorio, sia quello da solista che quello con la Formula 3; insieme anticiperanno anche qualcosa di quello che sarà il prossimo appuntamento del 7 maggio, quando a conclusione della stagione verrà omaggiato Jimi Hendrix a 50 anni dalla tournèe italiana.

Condurranno la serata Giordano Casiraghi e Agostino Zappia che, tra un’esibizione e l’altra, racconteranno aneddoti e storie dei protagonisti.

Ore 20.00 cena

Ore 22.00 musica live e jam session

Prenotazioni allo 02 6433327

www.trattoriaarlati.it

www.facebook.com/Trattoria-Arlati-dal-1936-106028292796810/

www.facebook.com/CHE-Musica-A-Milano-760450327386837/