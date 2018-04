Cascina Maria : Apertura per la Milano Art Week

In occasione di miart – fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea – e dell’Art Week Milanese, Nicoletta Rusconi è lieta di annunciare che Cascina Maria sarà aperta al pubblico da giovedì 12 aprile a domenica 15 aprile 2018 dalle 10.00 alle 16.00.

Nella Project Room si potrà visitare lo studio di Francesco Arena, artista attualmente ospitato in residenza per i prossimi due mesi. La sua mostra in Cascina Maria inaugurerà il prossimo 12 maggio 2018 in collaborazione con la Galleria Raffaella Cortese: in quell’occasione sarà presentata la nuova scultura outdoor progettata durante la residenza.

Parallelamente, dal 12 aprile fino al 12 maggio 2018, le pareti dello spazio attiguo alla Project Room ospiteranno una selezione del progetto di Luca Gilli Di/Stanze presentato nei bellissimi ambienti del Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Chiostri di Sant’Eustorgio con la collaborazione di Paola Sosio Contemporary Art, Milano.