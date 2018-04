Blossoms: live al Tunnel Club di Milano

BLOSSOMS

«Uno dei migliori debutti degli ultimi anni» NME

VENERDI 12 OTTOBRE 2018

TUNNEL CLUB – MILANO

PREZZO BIGLIETTI:

Posto Unico € 15,00 + diritti di prevendita

Biglietti in prevendtia esclusiva per gli iscritti MyLiveNation dalle ore 10 di giovedì 26 aprile.

Biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 27 aprile.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I Blossoms, band di Stockport, Greater Manchester, tornano in Italia per una data imperdibile al Tunnel Club di Milano venerdì 12 ottobre 2018. Sarà l’occasione per la band inglese di presentare dal vivo i brani del nuovo album “COOL LIKE YOU” in uscita il 27 aprile.

I Blossoms sono il nuovo fenomeno del guitar pop inglese osannati da pubblico e critica. Nel 2016 è stato pubblicato per Virgin / EMI il loro omonimo album di debutto, che è subito balzato in vetta alla classifiche dei dischi più venduti raggiungendo il numero uno della chart UK.

Negli ultimi due anni sono stati tra i protagonisti della scena live con concerti sold out e partecipazioni nei più importanti festival internazionali come Glastonbury, Field Day, Bilbao BBK, Rock Werchter, The Great Escape, T in the Park, Parklife, Reading Festival e Leeds Festival, oltre che special guest del tour di Noel Gallagher.

Il 27 aprile 2018 è previsto in uscita il nuovo e attesissimo album, “Cool Like You”, pubblicato sempre per Virgin / EMI, anticipato dal singolo “I Can’t Stand It”, una canzone ispirata in parte dal film cult “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Se mi lasci ti cancello). di Michel Gondry.