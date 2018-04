A Milano, il weekend della salute

Sabato 14 e domenica 15 aprile si terrà il Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 sul tema «Fare Sistema per Milano». Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni italiane, per riflettere sui valori costitutivi del distretto milanese e sui progetti attivati e da attivare sul territorio con l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a partire dall’innovativo «Percorso della Salute», 9 postazioni con screening gratuiti in P.zza San Carlo e C.so V. Emanuele II.

Il Congresso sarà aperto venerdì 13 Aprile alle 19.30 a Palazzo Marino con la firma del Protocollo d’Intesa tra Rotary e Istituto Nazionale dei Tumori in occasione della celebrazione del 90° della fondazione dell’Istituto.

Sabato 14 Aprile, entreranno nel vivo i lavori congressuali del Rotary presso l’Auditorium San Fedele di via Hoepli 3 con l’intervento del Governatore del Distretto 2041 Rotary International, Andrea Pernice e del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.

I tavoli di lavoro tematici saranno dedicati ad alfabetizzazione, salute, legalità e accoglienza e vedranno il coinvolgimento degli Ordini professionali di Milano e delle Istituzioni, come Comune, Regione Lombardia e Accademia del Teatro alla Scala alle cui attività il Rotary contribuisce offrendo borse di studio e masterclass dedicate ai giovani talenti.

Ma la straordinaria novità del Congresso 2018 è che tutta la cittadinanza sarà coinvolta grazie al Fuori Congresso. Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, infatti, tra Piazza San Carlo e Corso Vittorio Emanuele, saranno attivate 9 postazioni presidiate da rotariani, dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile, per raccontare il Rotary e i suoi progetti, e per dare vita al «Percorso della Salute», un’articolata serie di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.

In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della metropoli offriranno ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti: Vista (test di Amsler e primo soccorso), Diabete e Ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), Scoliosi (come riconoscerla), Andrologia e Metabolismo (come prevenire i problemi di sviluppo e l’obesità infantile), Salute e Mente (Soffri d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti ascoltano), Primo soccorso (imparare le manovre di primo soccorso e rianimazione per adulti e bambini), Epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C), Cancro alla bocca (informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e Aneurisma all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi).

E prima di iniziare il percorso, i cittadini potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare sul proprio smartphone l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del proprio stile di vita.

I LUOGHI DEL CONGRESSO

Palazzo Marino, Piazza Scala 2 – Cocktail di apertura, evento su prenotazione

Auditorium San Fedele Via Hoepli 3 – Sede del Congresso

Chiesa San Carlo, Piazza San Carlo – Celebrazione Santa Messa

FUORI CONGRESSO

P.zza San Carlo e C.so V. Emanuele II – Percorso della Salute