Gigi D’Alessio testimonial di Gsd Foundation

La nuova campagna per la ricerca del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation a sostegno del 5X1000, ha come testimonial Gigi D’Alessio. Lo spot, dal 15 aprile su tutte le reti televisive, è prodotto da Filmmini unit di Filmmaster Productions con la regia di Roberto Badò ed è stato realizzato nel reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrico e quello di cardiochirurgia adulti, dove il cantante partenopeo ha incontrato medici, ricercatori e pazienti, toccando con mano il grande lavoro che viene sostenuto anche grazie al contributo del 5X1000.

Fondata nel 1995, GSD FOUNDATION è l’organizzazione no-profit del Gruppo ospedaliero San Donato che ne promuove la ricerca scientifica nel campo delle scienze biomediche e, in particolare, la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

Per sostenere la ricerca, fra le varie iniziative, ogni anno GSD Foundation promuove la campagna del 5X1000 che quest’anno ha come testimonial Gigi D’Alessio.

«Nel mio lavoro so bene quanto è importante il cuore» sostiene Gigi D’Alessio. «Dal cuore nascono le emozioni per le mie canzoni, ed è al cuore della gente che parlo quando canto e mi esibisco sul palco. È il cuore che ci fa sorridere, piangere e innamorare. Per questo motivo bisogna prendersene cura, e per questo ho deciso di sostenere la ricerca scientifica e il prezioso lavoro della GSD Foundation: la musica, si sa, fa bene al cuore, ma da sola non basta».

Da sempre ritenuto “il cantante del cuore”, Gigi D’Alessio ha deciso di sostenere questa campagna perché crede nell’importanza della ricerca scientifica e nella necessità di avere il sostegno anche di tutti i cittadini.

Donare è semplice e non costa nulla: il 5×1000 è una quota delle tasse (IRPEF) che i contribuenti possono destinare a sostegno di una causa importante e che, in alternativa, verrebbe comunque trattenuta dallo Stato.

Basta una firma e l’inserimento del codice fiscale 01646320182 nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università sul modulo della dichiarazione dei redditi (Certificazione Unica, 730, Modello Redditi, ex Unico) per permettere a GSD Foundation, l’eccellenza nella ricerca sul cuore, di progredire.