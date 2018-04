Not in concerto

La band torinese, si esibirà in due inaspettati ma importanti concerti, nei prossimi giorni a Torino. Nel salotto di Mao il 10 aprile e successivamente il 18 aprile al locale POP.

Ma le sorprese non sono finite, a breve grandi novità per il gruppo NOT.

Il nome NOT, acronimo di Note OltreTempo, debutta a Torino.

NOT è un contenitore, all’interno del quale risiedono le persone e le idee che danno vita a questo progetto dal colore indefinito, cangiante.

Così, note e parole vengono trasportate in suoni ed ambientazioni sempre diverse. Oltre Tempo. Senza convenzioni. Senza bisogno di classificare un genere, uno stile.

È “solo” musica, basta lasciarsi andare.