Noel Gallagher’s High Flying Birds: concerti in Italia

Noel Gallagher’s High Flying Birds saranno protagonisti di una nuova serie di concerti in Italia a giugno:

il 19 al Teatro Antico di Taormina, il 21 all’Etes Arena Flegrea di Napoli e

il 22 al Roma Summer Fest presso l’Auditorium Parco della Musica (Cavea).

I biglietti per le date saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Subito dopo la pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon?, i Noel Gallagher’s High Flying Birds sono tornati on the road con lo Stranded on the Earth World Tour.

L’album, uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records, ha debuttato alla posizione numero 1 in Gran Bretagna, segnando un record importante ovvero quello di essere il 10° album di Noel a raggiungere la prima posizione in classifica.

Noel Gallagher è atteso con un live

il prossimo 11 aprile al Fabrique di Milano e come headliner al festival I-DAYS

il prossimo 23 giugno presso l’AREA EXPO-Experience Milano.

Il calendario completo con tutte le date dei concerti dei Noel Gallagher’s High Flying Birds è disponibile su www.noelgallagher.com.