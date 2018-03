Msmt – Comunicato

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori urgenti di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Martedì 6 Marzo alle ore 02:00 di Mercoledì 7 Marzo 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza S. Alessandro – Viale delle Industrie (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e Autostrada A4 Torino.

I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Monza Centro (Km 5+281) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Gli utenti diretti in Autostrada A4 Torino potranno seguire le indicazioni stradali presenti in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada allo svincolo Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni (A4, Km 136).