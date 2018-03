Venerdì 9 marzo, alle ore 11.30, a Tempo di Libri (Milano Città della Letteratura, stand C91 pad. 3, Fiera Milano) si terrà l’incontro “BookCity Milano a Tempo di Libri. Milano e Dublino Città della Letteratura Unesco”, a cui interverranno Piergaetano Marchetti – Presidente dell’Associazione BookCity Milano, Achille Mauri – Presidente Edizione 2018 BookCity Milano e Renata Sperandio, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Modera Stefano Parise, Direttore Settore Biblioteche, Comune di Milano.

Nell’ambito della rete delle Città creative Unesco, nata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile e di cui Milano fa parte, BookCity Milano presenta la città di Dublino come ospite della sesta edizione, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2018.

Un’importante occasione di scambio e di promozione culturale tra le due città, che ha lo scopo di promuovere diverse iniziative come lo scambio di giovani scrittori in residenze.

Il comitato promotore di BookCity Milano dichiara: “BookCity Milano nasce con l’esplicita vocazione di collegare culture e luoghi. In tal senso anche la dimensione internazionale rappresenta un valore imprescindibile nella programmazione della manifestazione.”

BookCity Milano è un evento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BookCity Milano, fondata da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, e condiviso tra tutti i protagonisti del sistema editoriale, con l’obiettivo di mettere al centro di una serie di eventi, diffusi sul territorio urbano, il libro, la lettura e i lettori.

