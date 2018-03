“Keller”, il romanzo grafico inedito di Luigi Mignacco e Paolo Raffaelli

Scritto dal veterano Luigi Mignacco, arriva in libreria per Sergio Bonelli Editore KELLER, un ritratto ricco di suggestioni di un mondo spesso visitato dal cinema e dalla letteratura: quello dell’America della Grande Depressione, segnato da aspri contrasti, tra povertà, ricchezza e violenza, ma anche da un’insopprimibile energia vitale.

A rendere mirabilmente le atmosfere di quel mondo, sia nella parte di ambientazione rurale sia in quella urbana, le splendide tavole di Paolo Raffaelli.

Siamo a Brooklyn, nel 1924, nel corso della processione di Nostra Signora del Carmelo. Degli spari fendono l’aria, uccidendo don Carmine, il boss mafioso del quartiere. A sparare è stato Kid Carter, detto Testa rossa, il più̀ letale tra i sicari di Musuraca, capo della malavita italoamericana di Philadelphia.

È questo il folgorante inizio di un’epopea gangster ambientata tra gli anni del proibizionismo e quelli della depressione, con al centro un uomo e un grande mistero: chi è il mite benzinaio che incontriamo nell’Indiana quindici anni più̀ tardi? Il suo nome è davvero Tom Keller, oppure si tratta della nuova identità̀ assunta da Testa rossa, che tutti a Philadelphia credono morto e sepolto da tempo? Le risposte a queste domande saranno scritte con il piombo.

Il volume è arricchito da un’ampia appendice che raccoglie la riflessione di Luigi Mignacco sulla relazione tra Romanzi e Fumetti e l’intervista a Paolo Raffaelli a cura di Matteo Nucci.

Luigi Mignacco: nato a Genova il 27 giugno 1960, vive e lavora a Milano. È uno degli sceneggiatori più prolifici in forza alla Sergio Bonelli Editore, con cui collabora dal 1986: ha sceneggiato per “Mister No”, “Martin Mystère”, “Nick Raider”, “Dylan Dog”, “Le Storie” e “Dampyr”, nonché per numerosissime altre testate.

Paolo Raffaelli: nato a Roma il 14 maggio del 1962, entra nel mondo del fumetto alla fine degli anni ’90. Pubblica numerosi libri in Francia, per poi approdare alla Sergio Bonelli Editore nel 1997, prima sulle pagine di “Magico Vento”, poi su “Shanghai Devil” e “Adam Wild”. Per la collana “Le Storie”, disegna I Combattenti, storia che segna l’inizio del sodalizio con lo sceneggiatore Luigi Mignacco.