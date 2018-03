“Maldamore”, nuovo singolo di Simona Molinari

Da venerdì 23 marzo è in radio “MALDAMORE” (IDA/Believe), il nuovo singolo di SIMONA MOLINARI che anticipa il nuovo progetto di inediti. Il brano è uno spaccato ironico di tutte le infinite definizioni e dei molteplici significati che può assumere l’amore. Nessuno è in grado di definirlo in maniera univoca, ma ognuno ne offre un’interpretazione personale a seconda del proprio sentire.

«Cos’è l’amore? In ogni momento della vita me lo sono chiesto – sottolinea Simona Molinari – e ogni volta avrei dato una definizione diversa. Nella canzone non c’è la mia definizione di oggi ma la presa di coscienza che molto spesso fino a ora ho chiamato amore ciò che in realtà era semplicemente: mal d’amore”.

Il singolo è stato registrato a Roma presso l’Isola Degli Artisti, mentre le sessioni della Big band e il missaggio sono stati effettuati a New Orleans negli studi di registrazione del leggendario The Parlor Studio.

MALDAMORE è stato scritto dall’artista stessa in collaborazione con la cantautrice toscana Amara.

Dopo l’ultimo successo de “La Felicità” che ha conquistato il Disco D’oro, l’artista è stata coinvolta nella colonna sonora del Film “Tiramisù” di Fabio De Luigi ed è stata impegnata in una lunga tournée che ha superato 100 concerti in Italia e nel mondo: dal Blue Note di New York al Teatro Estrada di Mosca, dall’Arena di Umbria Jazz al Premio Tenco solo per citarne alcuni.

“MALDAMORE” è il primo singolo estratto del nuovo lavoro discografico di SIMONA MOLINARI, confermando così il suo talento unico, dopo i successi di questi anni come “In cerca di te”, “Egocentrica”, “Amore a prima vista”, “Dr. Jekyll Mr. Hyde” e “Forse”.