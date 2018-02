Greg, Una vita per la musica

Claudio Gregori in arte “Greg”, celebre attore del duo comico “Lillo&Greg”, in questi anni ha sempre portato avanti la sua passione per la musica. Frontmen del gruppo “Latte e i suoi derivati”, fondato agli inizi degli anni novanta, con il quale ha avuto grandissimo successo di pubblico, ha creato Insieme alla moglie Nicoletta un brand di moda NCPOP che mette in musica le proprie creazioni.

Tornato, in questi giorni da Menphis, dove nei celebri studi della SUN RECORDS, il 5 luglio 1954, Sam Phillips imprimeva su nastro “That’s all right mama” cantata da Elvis Presley, dando così inizio a quel fenomeno musicale che ha rivoluzionato il mondo, si è tenuta una rock’n’roll session tutta italiana. Claudio Gregori ha varcato le porte del 706 di Union Avenue per registrare del sano rock’n’roll nel luogo in cui questo genere musicale è nato.

Su iniziativa del musicista e produttore siciliano Mario “Redmount” Monterosso e con la coproduzione esecutiva di Mauro Belardi è stata registrata una compilation di rock’n’roll made in Italy. Line up tutta italiana.

Un momento musicale da poter raccontare ai posteri all’insegna del mitico motto “Long Live Rock’n’Roll” al quale seguirà l’uscita di 45 giri con il singolo di Greg e Monterosso. Una liaison quella “made in America” che andrà avanti, perché dal 16 al 18 Marzo Greg e Monterosso saranno nuovamente insieme a Catania con lo spettacolo teatrale “Fui e Sono Eddie Redmount”, scritto da Monterosso e diretto da Greg.

Una vita dedicata allo spettacolo e guidata dal sacro fuoco della musica contraddistingue un talento che fa divertire e riflettere in radio, a teatro e al cinema, ma che dona il meglio di sé quando con la chitarra e un microfono può liberare le proprie emozioni a cavallo delle note rock’n’roll.