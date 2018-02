Il successo de “L’Isola dei famosi”

Ottimo risultato su Canale 5 per “L’Isola dei famosi”, leader indiscusso della prima serata con 4.401.000 telespettatori e il 24.15% di share (24.96% di share sul target commerciale).

Nel corso della puntata, il reality ha toccato picchi che hanno superato i 6.200.000 di telespettatori. Numeri che si incrementano ulteriormente sul pubblico giovane con una media del 29% tra i 15-34enni.

Benissimo anche sul fronte social: “L’isola dei Famosi” è stato il programma tv più commentato sui social in Italia dell’intera giornata di ieri.

In particolare, le interazioni generate su Instagram e Twitter nel corso della puntata sono oltre 406.100.

L’hashtag ufficiale del programma, #Isola, ha conquistato il podio degli argomenti più discussi della serata in Italia e nel mondo.