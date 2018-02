Roberto Bolle al Musart Festival di Firenze

Un altro grande artista per l’edizione 2018 di Musart Festival, a Firenze.

Roberto Bolle con il suo “ROBERTO BOLLE and FRIENDS” – Gala di cui non è solo interprete, ma anche direttore artistico – sarà protagonista della serata di venerdì 20 luglio (ore 21.15), sul palco allestito nella centrale Piazza della Santissima Annunziata, a due passi dal Duomo di Firenze.

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 21 febbraio dalle ore 16 nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (Tel. 055.210804) e online su www.boxol.it (Tel. 055.210804) e www.ticketone.it (Tel. 892.101).

Disponibili in prevendita anche tre formule Gold Package comprendenti a scelta un biglietto di primo, secondo o terzo settore, cena a buffet prima dello spettacolo all’interno del Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti, ingresso al Museo degli Innocenti (dal lunedì alla domenica orario 10/19).

“ROBERTO BOLLE and FRIENDS” al Musart Festival è un appuntamento speciale pensato per una città che da sempre ama molto l’“Étoile dei due mondi”, reduce da un anno di clamorosi successi nei Teatri di tutto il mondo e in televisione dove ha aperto l’anno con lo show evento “Danza con me”, trionfo di critica e pubblico.

C’è ancora riserbo sul cast ed il programma che lo stesso Roberto Bolle sta preparando, ma come sempre l’Étoile della Scala di Milano – che è anche Principal Dancer dell’ABT di NY – non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico una serata di danza al suo massimo livello.