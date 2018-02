Giorgio Adamo : “La bomba” nuovo singolo

“La bomba”, il nuovo singolo dell’artista salernitano Giorgio Adamo, è un defibrillatore per coscienze.

Il testo del brano nasce in una tormentata notte del 2014, quando balzò alla cronaca la notizia che fosse “riscoppiata“ la guerra infinita in Palestina. L’artista cominciò ad arrangiarlo dopo i fatti del Bataclan, episodio che lo toccò da vicino perchè pochi giorni dopo egli si sarebbe ritrovato a Parigi per lavoro, proprio in un teatro stracolmo.

Il brano “La bomba” parla di come si è estranei a tutto ciò che appare così lontano finchè non ci si sente sfiorati dalle cose. Quando l’erba del vicino è più verde ci affacciamo per invidiarla, quando l’erba del vicino è bruciata non ci sporgiamo mai per dargli un po’ d’acqua.

“La bomba” sarà in rotazione radiofonica a partire dal 23 febbraio.

Testo e musica: Giorgio Adamo

Produzione, arrangiamenti, mixing e mastering: Alberto De Rossi.

Chitarre, basso, keyboards, programming: Alberto De Rossi

Voce, cori e chitarra acustica: Giorgio Adamo

Batteria e percussioni: Enrico Santangelo