Concerto del primo Maggio 2018

In attesa della nuova edizione del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO a ROMA, continuano le iscrizioni a 1M NEXT, il contest ideato e prodotto da iCompany, società che organizza per il quarto anno consecutivo il Concerto del Primo Maggio, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL.

Con l’occasione, l’organizzazione del Primo Maggio intende selezionare ancora una volta un minimo di 3 artisti che verranno invitati ad esibirsi durante il Concertone 2018. Il termine ultimo per iscriversi a 1M NEXT, contest sostenuto da SIAE e NUOVO IMAIE e realizzato in partnership con Rockol e Doc Live, è rinviato alla mezzanotte di domenica 4 marzo.

Questi i protagonisti (in ordine alfabetico) della Giuria di Qualità, i cui voti – insieme a quelli ottenuti tramite le votazioni web – decreteranno i vincitori del contest:

Massimo Bonelli (organizzatore Concerto Primo Maggio)

Max Bucci (direttore artistico Rock in Roma)

Massimo Cotto (autore, scrittore, giornalista, speaker Virgin Radio) – PRESIDENTE DI GIURIA

Mattia Marzi (giornalista per Rockol)

Diletta Parlangeli (giornalista professionista, collabora con Il Fatto Quotidiano, La Stampa.it e Wired Italia. Ha condotto Kudos.)

Marta Venturini (autrice, compositrice, arrangiatrice e produttrice artistica.)

Vincitori assoluti delle precedenti 3 edizioni del contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016) e Incomprensibile FC (2017).

Al Contest possono partecipare tutti gli artisti che non abbiano già sottoscritto contratti di management in esclusiva con primarie agenzie di settore. Sono ammessi tutti i generi musicali ma non sono ammesse “cover”.

L’iscrizione, che avverrà esclusivamente online tramite il sito www.primomaggio.net/1mnext, è completamente gratuita.

A seguito di una valutazione preliminare insindacabile dalla Direzione Artistica del Concerto del Primo Maggio, entro il 12 marzo 2018 verranno resi noti i nomi dei 100 artisti che accederanno alle fase successiva.

Gli artisti pre-selezionati invieranno un proprio videoclip che sarà presente e visibile sul portale vetrina www.primomaggio.net/1mnext e, dal 12 al 27 marzo 2018, il pubblico potrà manifestare la propria preferenza votando il video dell’Artista preferito.

Il 29 marzo 2018 verranno resi pubblici i voti del Web e della Giuria di Qualità e saranno ufficialmente annunciati i nomi degli artisti che accederanno alle selezioni live del contest 1M NEXT 2018.

Gli artisti selezionati saranno convocati per partecipare alle esibizioni dal vivo che si svolgeranno durante il mese di aprile 2018 e durante le quali sarà sempre presente una Giuria di qualità scelta dall’Organizzazione a suo insindacabile giudizio.

La Giuria di qualità presente durante le esibizioni dal vivo avrà il compito di scegliere gli artisti che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2018.

Il vincitore assoluto del contest sarà quindi proclamato durante il Concertone 2018 e avrà inoltre la possibilità di avviare una stretta collaborazione con l’organizzazione del Primo Maggio e di godere dei premi Nuovo Imaie e SIAE che prevedono la realizzazione di un live Tour e la produzione di una serie di brani, il tutto affinché l’esibizione in Piazza San Giovanni sia solo il principio di un percorso di crescita e visibilità.

Ulteriori informazioni nel regolamento su www.primomaggio.net/1mnext