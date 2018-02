“Canzone per Francesca” – singolo di Jack Anselmi

Il brano “Canzone per Francesca” del cantautore milanese Jack Anselmi evoca la libertà di espressione di una donna e il rifiuto di tutti i pregiudizi di ogni sorta a cui la nostra società ci sottopone ogni giorno. Nel brano dalle sonorità acustiche e leggere, Francesca diventa il simbolo di questa libertà.

Si tratta del secondo singolo dell’album “Via Emilia” in cui sono raccolti tutti i brani scaturiti dall’esperienza di vita in Emilia dell’artista.

“Canzone per Francesca” sarà in programmazione radiofonica a partire dal 23 febbraio.

Jack Anselmi, all’anagrafe Giacomo, ha preso parte, come cantante e chitarrista, in diverse band rock, tra le quali la Jacks Daniel’s Band o i Just Peanuts.