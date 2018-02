Meridiana diventa AirItaly

Presentato il nuovo piano industriale di Meridiana con una novità attesa e già anticipata da indiscrezioni nei mesi scorsi: il rebranding della società controllata al 51% da Alisarda e al 49% da Qatar Airways.

Meridiana si chiamerà dunque AirItaly, un nome che ritorna nella storia della compagnia e che ben descrive le nuove ambizioni di raggiungere i 10 milioni di passeggeri quadruplicando la portata attuale.

See the world differently é il nuovo payoff della compagnia che manterrà l’headquarter a Olbia ma investirà in particolare su Milano Malpensa con una premium lounge dedicata ai passeggeri extra Schengen. Previsti anche nuovi velivoli: 5 Airbus A330-200 dalla flotta di Qatar Airways e 20 Boeing 737 Max 8 nei prossimi 3 ann