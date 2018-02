Alanis Morissette: tour in Italia

Alanis Morissette è una delle cantanti e autrici più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo.

Il ritorno live in Italia, attesissimo, avverrà quest’estate con tre concerti evento

il 9 luglio al Roma Summer Fest (Auditorium Parco della Musica- Cavea),

il 10 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e

il 25 luglio al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI – San Siro).

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 21 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

E’ dal 1995 che Alanis Morissette continua a conquistare fan e critica di tutto il mondo con i suoi lavori musicali e non. Basti pensare che la cantante canadese ha vinto 14 Canadian Juno Awards, 7 Grammy (e ottenuto ulteriori 14 nomination), ha ricevuto 1 candidatura ai Golden Globe e venduto oltre 60 milioni di dischi.