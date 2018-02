Tennis: successo per la tennista Michaella Krajicek

Si è concluso ieri, sabato 24 febbraio, con la vittoria dell’olandese Krajicek il primo dei tre tornei internazionali dell’ITF Women’s Pro Circuit denominato ARCHIGEN CUP.

Michaella Krajicek, è una giocatrice di fama mondiale e, ancora oggi a ventinove anni è una giocatrice abile come quando era numero 30 del mondo e vincitrice di diversi titoli in singolare e in doppio.

Questi tornei internazionali sono giunti alla quarta edizione e quest’anno andranno in scena sino al 10 marzo, come di consueto sui campi in carpet del Sun Sicily Hotel (ex Zaiera Hotel) di Solarino, in provincia di Siracusa.

Direttore degli ITF Women’s $15.000 Solarino, unici tornei professionistici femminili nel Sud Italia, è il maestro catanese Renato Morabito.

Michaella Krajicek durante il torneo ha emozionato il pubblico presente in tribuna, e in finale ha regolato la ceca Monika Kilnarova in due set, 63 62 lo score.

Si sono fermate in semifinale l’italiana Rubini e la bielorussa Pirazhenka.

Lunedì 26 febbraio entra già nel vivo l’evento successivo, denominato G&V HOSPITAL CUP, con i primi match del tabellone principale, salve avverse condizione meteo.

Il torneo della prossima settimana vede ancora tra le favorite Stefania Rubini, solida tennista italiana, che dovrà confrontarsi con un lotto di concorrenti straniere molto qualificate e agguerrite.

Ricordiamo che, oltre a mettere in palio un montepremi di $15.000 ciascuno, i punti di questi tornei sono validi per il ranking mondiale.

L’ingresso per il pubblico è gratuito, tutti i giorni dalle 9 alle 18.