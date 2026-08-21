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Cristina Palumbo in arte Cori. Una giovane attrice di Pozzuoli alla conquista del titolo di ‘Miss Universe Italia’

Davide Falco
By Davide Falco
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Una bellissima giovane attrice, Cristina Palumbo in arte Cristina Cori, dopo aver vinto il 20 Agosto a San Valentino Torio, il titolo di Miss Campania Universe, punta ora al titolo italiano del concorso nelle finalissime  in Puglia.

‘Voglio   tentare  la grande vittoria del concorso mondiale a Puerto Rico a Novembre’, sottolinea l’attrice.

L’incantevole ragazza di Pozzuoli ha gia’ lavorato in Italia con mostri sacri come Giancarlo Giannini, Lina Sastri e Angela Molina in due film diversi ‘Tradita’ e ‘Carne della mia Carne’ entrambi del regista Gabriele Altobelli.

Il mio sogno e’ di  tentare una carriera internazionale come il mio mito Sophia Loren. Vengo dalla sua stessa citta’ Pozzuoli ,parlo fluentemente diverse lingue, sono estremamente determinata, attendo solo il mio momento. Tassello dopo tassello sto provando a costruire questo percorso artistico, vivendo e lavorando a Roma e a Madrid‘.

Negli anni scorsi in America latina si e’ parlato molto di una sua presunta relazione con la star cubana William Levy.

‘Non mi interessa il gossip, quindi non ne parlo. Voglio farmi conoscere per il mio lavoro’, chiude Cristina  durante la conferenza stampa di Miss Universe Campania.

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