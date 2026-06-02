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“È SEMPRE CARTABIANCA”: le difficoltà economiche e il crescente divario sociale

Davide Falco
By Davide Falco
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BIANCA BERLINGUER
BIANCA BERLINGUER

Le difficoltà economiche e il divario sociale nel nostro Paese saranno tra temi al centro del nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca”, in onda domani, martedì 2 giugno, in prima serata su Retequattro: dagli annosi problemi dei salari bassi, all’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, fino ai crescenti costi dell’energia a causa della guerra che mettono a rischio molti posti di lavoro.

A seguire, con l’avvocato Antonio De Rensis, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco: la Procura di Pavia, nei giorni scorsi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio ma i suoi legali hanno annunciato che lui non parteciperà.

Tra gli ospiti anche Enzo Iacchetti e Mario Giordano


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