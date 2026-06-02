Con l’arrivo dell’estate, Milano torna a vivere la magia del cinema all’aperto grazie alla ricca programmazione di Anteo.

Dai luoghi più iconici della città agli spazi urbani più contemporanei, le storiche e nuove arene estive accompagneranno tutta la stagione estiva con il meglio del cinema europeo e internazionale.

La 37ª edizione di AriAnteo sarà il cuore pulsante dell’estate cinematografica milanese, insieme al cinema itinerante Anteo nella Città, che per il sesto anno attraverserà tutti i municipi milanesi, e alla undicesima edizione di Fuoricinema, il festival di incontri e film in anteprima ai diritti umani, sociali e civili, attraverso il cinema e la cultura, in programma presso BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e IBM Studios Milano dall’11 al 13 settembre 2026.

La grande estate di Anteo è organizzata con il sostegno di BPER, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano – nell’ambito del palinsesto Milano è Viva – e con Corriere della Sera.

Con l’Estate di Anteo il grande schermo esce dalle sale e arriva nei cortili, nelle piazze e nei luoghi più belli della città, creando occasioni di condivisione aperte a tutti. Questa programmazione si inserisce nel palinsesto di Milano è Viva e racconta bene l’energia culturale della città: una Milano viva, partecipata e diffusa, che attraverso il cinema riesce a coinvolgere pubblici diversi e a far incontrare le persone nei quartieri, nei parchi e negli spazi pubblici. Dalle grandi anteprime ai film d’autore, fino alle proiezioni itineranti nei municipi, questa estate offrirà tantissime occasioni per vivere la città insieme, attraverso il cinema e la cultura.

(Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano)

Prosegue anche la collaborazione tra Anteo, Comune di Milano e BPER, che sarà Main Sponsor di tutta l’attività estiva di Anteo.

L’arena Le sere dei Mercanti, ideata da Anteo e BPER nel 2023 insieme al Comune di Milano, entra quest’anno a far parte del palinsesto della sesta edizione di Anteo nella Città.

Non sarà più un solo luogo della città a essere animato grazie a BPER, ma tutte le arene che Anteo tradizionalmente valorizza attraverso il cinema, che diventano occasione di incontro e di aggregazione sociale.

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