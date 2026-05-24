OMAH LAY – tra le voci più influenti della nuova scena afrobeats – arriva in Italia con una data imperdibile, prodotta da Vivo Concerti, in collaborazione con Akeem e Afrobeats. L’appuntamento è previsto martedì 10 novembre 2026 al Fabrique di Milano e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album CLARITY OF MIND, uscito ad aprile 2026.

I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 21 maggio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 26 maggio 2026 alle ore 10:00.

Omah Lay è pronto a portare sul palco un’esperienza intensa ed emotiva, capace di alternare momenti intimi ad esplosioni di energia tipiche dell’afrobeats contemporaneo.

I suoi show si distinguono infatti per la forte connessione con il pubblico, le atmosfere coinvolgenti e una presenza scenica essenziale ma magnetica.

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