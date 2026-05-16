In Lombardia oltre 48mila anziani vengono truffati ogni anno, ma i bandi regionali stanziano solo fino a 6.250 euro per progetto.

È la denuncia di CODICI Lombardia, che da oggi lancia la campagna “Truffati Due Volte” e ha chiesto ufficialmente a Regione Lombardia l’istituzione di un Fondo regionale permanente per la prevenzione delle truffe.

La proposta, trasmessa alla Regione insieme a un dossier sul fenomeno, 16si basa sulla legge regionale 17/2015, che attribuisce già alla Lombardia competenze specifiche in materia.

I numeri del fenomeno

Secondo elaborazioni Anap Confartigianato su dati ufficiali, la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero assoluto di vittime over 65: 48.263 persone truffate ogni anno.

Dati del Ministero dell’Interno richiamati in un evento pubblico con Regione Lombardia e CODICI nell’ottobre 2025 indicano inoltre un aumento delle truffe superiore al 100% nel periodo considerato. Le frodi legate a falsi investimenti online hanno registrato un +62% nel solo 2024.

“Le truffe non sono più episodi isolati ma un fenomeno strutturale – afferma Davide Zanon, segretario regionale di Codici Lombardia – La Regione ha già gli strumenti normativi per intervenire, ma 6.250 euro per progetto non consentono di creare presidi stabili sul territorio. Di fatto, equivale a meno di cinque euro per vittima anziana documentata. CODICI Lombardia chiede un salto di qualità”.

La proposta di un fondo permanente





CODICI Lombardia riconosce gli interventi già attivati dalla Regione, dal bando 2022/2023 da 500mila euro agli accordi 2025 da 200mila euro complessivi, ma segnala “risorse insufficienti rispetto alla dimensione del fenomeno, l’assenza di raccolta strutturata dei dati territoriali e l’esclusione delle associazioni dei consumatori come soggetti attuatori diretti”.

La proposta dell’associazione prevede un Fondo permanente per finanziare sportelli di ascolto e assistenza alle vittime, campagne territoriali di prevenzione, formazione degli operatori comunali e supporto legale e psicologico.

Le altre richieste alla Regione e le iniziative sui territori

Contestualmente, CODICI Lombardia ha trasmesso alla Regione un dossier completo di analisi del fenomeno e ha chiesto un’audizione alla II Commissione Affari Istituzionali ed Enti Locali e alla Commissione Speciale Antimafia del Consiglio regionale.

La campagna “Truffati Due Volte” proseguirà nelle prossime settimane con iniziative territoriali nei Comuni lombardi, la raccolta di adesioni territoriali e una progressiva pressione politica sui gruppi consiliari.

L’intera campagna sarà caratterizzata dall’hashtag ufficiale: #TruffatiDueVolte.

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