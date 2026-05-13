Giardino condiviso di Lucernate nell’ambito progetti SSUS

Appuntamento in via Verbania domenica 17 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Il giardino condiviso, presentato nell’Umarell Tour di Rho dello scorso 18 aprile insieme con tutti i progetti di riqualificazione dei parchi Prati/Magenta creati nell’ambito dei progetti della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, è ormai pronto e verrà inaugurato domenica 17 maggio 2026, con un momento aperto alla cittadinanza, in cui verranno presentati il nome e il logo dell’area, scelti insieme con i bambini e le bambine delle scuole primarie. Slogan della giornata è “Condiviso è più bello!”.

A partire dalle ore 15.30 fino alle ore 18.30, con ingresso da via Verbania, sono previsti i saluti istituzionali, con la presenza del Sindaco Andrea Orlandi, dell’assessora a Sviluppo sostenibile, Ambiente e Infrastrutture Valentina Giro e dell’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi. Dopo la presentazione del nome e del logo del giardino, lo spazio verrà assegnato in gestione all’Associazione Passi e Crinali.

Sono previste visite al giardino, l’apertura delle adesioni al progetto di gestione condivisa dell’area, che verrà illustrata in loco da Passi e Crinali, e “RESET NATURALE”, una performance con i giovani attori del Teatro dell’Armadillo, condotta da Paola Piacentini. Tutto terminerà con un piccolo rinfresco. L’evento è un’azione che fa parte della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) realizzata con il sostegno dei fondi FESR, FSE+, FSC.

“S’inaugura una prima tranche dell’area verde riqualificata a Lucernate, è la prima delle azioni materiali della Strategia di Sviluppo che giunge al termine – spiega l’assessora all’Ambiente e ai Lavori pubblici Valentina Giro – E’ uno spazio con luoghi in cui sostare e dialogare in mezzo alla natura, in cui prendersi cura di alcune essenze, in cui riscoprire la bellezza di coltivare insieme piccoli prodotti. Non si tratta di orti a disposizione di singoli, è uno spazio pubblico. Aspettiamo i cittadini di Lucernate e non solo, perché il giardino è del quartiere ed è di tutti i rhodensi”.

“Il giardino condiviso sarà identificato da domenica in poi con un nome e un logo scelti insieme ai bambini e questo è un primo segno di attenzione alla comunità che lo frequenterà – aggiunge l’assessore Paolo Bianchi – Il 17 maggio affideremo ufficialmente l’area all’Associazione Passi e Crinali che gestirà il giardino e individuerà cittadini che potranno contribuire a una gestione condivisa, aiutando le aperture durante la settimana e nei fine settimana”.

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