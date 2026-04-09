FAMILIE FLÖZ al Menotti, finale dal 14 al 19 aprile

Per celebrare il trentesimo anniversario della compagnia, FAMILIE FLÖZ ha debuttato al Berliner Ensemble con la nuova creazione FINALE un’ouverture, presentata in prima assoluta il 9 ottobre 2025. Lo spettacolo arriva ora al Teatro Menotti di Milano, dove sarà in scena dal 14 al 19 aprile, in prima milanese.
Nata come esperimento artistico, oggi riconosciuta a livello internazionale come una delle realtà più innovative del teatro visivo contemporaneo, FAMILIE FLÖZ da oltre tre decenni rinnova il linguaggio del teatro di maschera, dando vita a narrazioni senza parole capaci di parlare a pubblici di ogni cultura. Il loro lavoro coglie la grandezza nei dettagli più minuti e restituisce con delicata ironia le fragilità e i fallimenti tragicomici di personaggi costruiti con profonda umanità.
Accanto alle figure in scena, un elemento resta centrale nella poetica della compagnia: il pubblico.
FINALE un’ouverture è una dichiarazione d’amore rivolta proprio a chi, negli anni, ha accompagnato il loro percorso. In questo spettacolo emergono dal nulla tre piccoli universi. I personaggi si muovono tra le proprie inquietudini quotidiane, dando vita a tre storie intrecciate, guidate dalla presenza enigmatica di un narratore tanto muto quanto indecifrabile.
Un proprietario di minimarket notturno, fedele al motto “Non ti costa nulla”, si sforza di soddisfare le richieste dei clienti più disparati, esponendosi a rischi sempre più personali. Un uomo affronta la malattia terminale della madre, mentre l’ospedale diventa il luogo in cui si consuma la sua crisi identitaria. Una giovane donna cerca rifugio nella natura, isolandosi in una capanna nel bosco: un’apparente armonia che nasconde ombre e segreti.
Tre vite sospese, tre esistenze giunte a un punto di svolta. Il mondo che conoscevano si sgretola, lasciando emergere abissi interiori. Cosa può salvarli?
Dopo trent’anni di creazioni condivise, FAMILIE FLÖZ dedica FINALE, Un’ouverture al proprio pubblico, un viaggio poetico e visivo che intreccia memoria, trasformazione e possibilità di rinascita.
BIGLIETTERIA
PREZZI
- Intero – 32.00 € + 2.00 € prevendita
- Ridotto over 65/under 14 – 21.50 € + 1.50 € prevendita
- Abbonamento Menotti Card 4 ingressi €60, 8 ingressi €110
TEATRO MENOTTI
Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org
ORARI BIGLIETTERIA
Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo
Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo
Acquisti online: https://www.teatromenotti.org/evento/finale-un-overture.asp
Con carta di credito e Satispay su www.teatromenotti.org
ORARI SPETTACOLI SALA GRANDE
Dal martedì al sabato ore 20
Domenica ore 16.30
Lunedì riposo
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