Rho, pannelli fotovoltaici e risanamento energetico

Il Comune di Rho ha ottenuto 980mila euro di finanziamento entrando nella graduatoria del bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici pubblici) di Regione Lombardia, che prevedeva in totale fondi per oltre 35 milioni di euro. Sono 40 i progetti approvati e Rho riceve così un finanziamento complessivo di 980.320 con risorse del PR FESR 2021-2027. Obiettivo è trasformare il patrimonio immobiliare pubblico in strutture moderne, meno inquinanti e più economiche in termini di gestione.

I fondi consentono di promuovere la riqualificazione energetica di fabbricati di proprietà pubblica e Rho ha scelto di sfruttare il finanziamento per le case comunali di via Vincenzo Monti, nella zona di Mazzo.

“Il progetto – spiega l’assessore al Patrimonio Nicola Violante – è stato seguito, con la cura che lo caratterizzava, dal compianto ingegner Giovanni Battista Fumagalli, dell’Ufficio Tecnico. Nostro intento era risistemare, da un punto di vista energetico e strutturale, gli alloggi di via Monti, inserendo cappotto termico, rinnovando gli impianti elettrici e collocando sul tetto i pannelli fotovoltaici. Ristrutturiamo case degli anni Novanta, che attendevano una riqualificazione globale. Si tratta di uno dei tre ultimi interventi sul patrimonio comunale, dopo la sistemazione delle case di via Rosselli 4 e 8, grazie ai fondi PINQUA, per un totale di 2,4 milioni, e dopo la sistemazione degli appartamenti di via Sartirana con una spesa pari a 1,5 milioni di cui 150mila euro dalle casse comunali. Siamo attenti alle manutenzioni ordinarie e intercettiamo risorse per quelle straordinarie, tenendo d’occhio bandi riservati ai patrimoni pubblici. Tutto questo si affianca alla sistemazione dei beni confiscati ad attività criminali, come avvenuto a Mazzo, in via don Tazzoli e in via Torino: spazi rimodernati e messi a disposizione di famiglie in situazione di fragilità. Su questo ribadiamo massima attenzione”.

In via Monti sono previsti isolamento delle superfici opache, rifacimento del cappotto, sostituzione dei serramenti, installazione di un sistema di ventilazione e di caldaie a condensazione. Pannelli solari sul tetto e serre solari sui balconi esposti verso sud permetteranno di catturare al meglio la luce del sole. Nel cortile interno, una pavimentazione drenante garantirà lo smaltimento delle acque piovane secondo le logiche dei “parcheggi spugna”.

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