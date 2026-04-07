Rho, dal 10 al 12 aprile tre giorni di sensibilizzazione

Dal 10 al 12 aprile 2026 tornano le tradizionali Giornate di sensibilizzazione a contrasto del gioco d’azzardo patologico, che permetteranno di illustrare alla cittadinanza di Rho i passi compiuti e da compiere per contenere il fenomeno. Dopo l’avvio dello Sportello GAP nella sede di #Oltreiperimetri e negli spazi in uso ai Giocatori Anonimi a Passirana, l’evento primaverile riporta all’attenzione di tutti i dati allarmanti che riguardano lo scorso anno: 72 milioni giocati a Rho tra slot machine, VTL e Gratta&Vinci, una stima di 150 milioni totali tra gioco fisico e on line, difficilmente quantificabile, ma in uso sia tra i più giovani sia in diverse fasce di età.

L’allarme, in una città di poco più di 50mila abitanti, è notevole.

L’assessorato alla Legalità guidato da Nicola Violante ha messo attorno a un tavolo i partner del Patto di comunità siglato nel maggio 2023 e propone un programma in grado di coinvolgere tutte le generazioni.

Si comincia venerdì 10 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con un torneo di calcetto tra le scuole superiori della città. In collaborazione con la Commissione consigliare Legalità e Antimafia presieduta da Clelia La Palomenta.

Sabato 11 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00 si terrà un convegno informativo nella Sala Convegni di Villa Burba, in corso Europa 293: tema della giornata “Stop alla dipendenza. A tutte le età”, con focus su anziani e adolescenti. Nella prima parte, dedicata agli over 65, interverranno Angela Fioroni, segretaria regionale di Legautonomie, referente della campagna “Mettiamoci in gioco”, autrice di libri e pubblicazioni sul tema del gioco d’azzardo patologico e delle buone pratiche di legalità; Chiara Tenconi, psicologa e psicoterapeuta; Anna Maria Di Bartolo, direttore produzione dei servizi di SER.CO.P. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, che proporrà un approfondimento sull’invecchiamento attivo.

Una seconda parte, dedicata gli adolescenti e al gioco online, coinvolgerà il MAST, coordinato dalla cooperativa LaFucina, con un podcast realizzato dai ragazzi di Radio Mast; Claudio Mariani, educatore finanziario di SER.CO.P e operatore dello sportello GAP, per un primo resoconto delle iniziative di educazione finanziaria che si stanno realizzando in diverse scuole superiori rhodensi; studenti che partecipano a tale progetto.

Sono invitati tutti i cittadini, in particolare le Associazioni degli Anziani e l’Università della Terza Età presenti sul territorio comunale ma anche nell’Ambito rhodense, così come docenti, genitori e studenti delle scuole cittadine.

Nel pomeriggio ci si sposterà al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19. Alle ore 15.00 e alle ore 17.00, nella sala convegni, prenderanno il via due partite di “BREAKING THE RULES”, il gioco da tavolo realizzato da Caritas Ambrosiana per contrastare il gioco d’azzardo patologico. E’ ideato dalla società di divulgazione scientifica Taxi1729 con la consulenza di Michele Bellone per il game design e la produzione esecutiva di Ludo Labo. Il gioco, aperto a persone dai 12 anni in su, prevede sette round per cercare di battere il banco. Si gioca in 4 per ogni tavolo, pertanto occorre prenotarsi utilizzando il link: https://forms.cloud.microsoft/ e/xxkDQPsDwV

Ad animare i tavoli Caritas Ambrosiana e Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, nell’ambito delle attività del Piano locale GAP di Ats Città metropolitana di Milano.

Domenica 12 aprile verranno come sempre rilanciate le possibilità positive di divertimento. Torna l’ormai tradizionale torneo di calcetto tra Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, dalle ore 14.30 alle 19.00 all’Oratorio San Carlo di via Bettinetti 60. Il pomeriggio terminerà con le premiazioni alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e con un aperitivo per i partecipanti.

In contemporanea, piazza San Vittore accoglierà diverse attività. La Famiglia Rhodense propone dalle ore 15.30 alle ore 19.00 i giochi di legno di una volta che tanto piacciono ai bambini e incuriosiscono gli adulti.

Cooperativa Lotta contro l’emarginazione e Cooperativa Intrecci, nell’ambito delle attività del Piano locale GAP di Ats Città metropolitana di Milano, animeranno una escape room per cogliere i rischi del gioco d’azzardo.

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 verranno esposti mezzi storici di Polizia di Stato e Carabinieri. Ci saranno il gazebo dei Carabinieri Forestali, con le curiosità legate ai ritrovamenti da loro compiuti; un punto informativo della Polizia Scientifica, che consentirà approfondimenti sulle indagini e sulle impronte digitali, alla portata di ogni età; la Polizia di Stato porterà i poliziotti a cavallo, mentre la Guardia di Finanza, oltre a uno stand informativo sulle proprie attività, metterà in campo esercitazioni con le proprie unità cinofile.

Il programma verrà aggiornato costantemente sul sito comunale.

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