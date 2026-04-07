Crans-Montana, dopo P.Chigi, Ue si costituisca parte civile

“Crans-Montana è una tragedia europea. Ora anche Bruxelles si costituisca parte civile nel processo”. Lo chiede l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), dopo la decisione di Palazzo Chigi di costituirsi parte civile.

“In una mia specifica interrogazione alla Commissione europea, lo scorso 13 febbraio, ho chiesto ad Ursula von der Leyen di valutare la costituzione di parte civile nel processo, prendendo una posizione netta ed ufficiale in merito a questa vicenda”, aggiunge l’eurodeputata leghista, sottolineando che ci sono vittime di cinque Paesi Ue.

“Tutte le responsabilità e negligenze siano accertate e sanzionate duramente dall’autorità giudiziaria elvetica, in stretta collaborazione con gli inquirenti degli altri Paesi coinvolti, a cominciare dall’Italia“, conclude Tovaglieri.

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