Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, e ANACI Milano – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari – hanno siglato un protocollo d’intesa di durata quadriennale, che nasce per ottimizzare il rapporto tra il gestore del servizio idrico e i cittadini attraverso la figura strategica dell’amministratore di condominio.

La collaborazione punta a rendere la gestione delle forniture più fluida e trasparente, introducendo strumenti operativi concreti come canali telefonici prioritari per gli amministratori, servizi di call-back rapido e percorsi di formazione tecnica periodica.

L’obiettivo è quello di garantire risposte più celeri alle utenze condominiali, migliorando l’efficienza del servizio e la manutenzione degli impianti attraverso linee guida comuni e un dialogo diretto tra le parti.

https://www.gruppocap.it

https://www.anaci.it

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