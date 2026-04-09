Il 10 aprile esce “ENOSCAPES – HOMAGE TO BRIAN ENO” (Suoni Possibili, SP12), il nuovo album del duo formato dal trombettista e compositore LORENZO CIMINO e dal chitarrista SERGIO SORRENTINO: un viaggio immersivo nell’universo sonoro di Brian Eno, pioniere della musica ambient e architetto di nuove percezioni acustiche.

Il progetto è disponibile in pre-save al link https://artists.landr.com/991043162650

“ENOSCAPES” trasforma il concerto in un “paesaggio sonoro” in continua trasformazione, dove il tempo si dilata e il suono diventa uno spazio fisico in cui sostare. Il cuore del programma batte tra rilettura e creazione originale: il duo reinterpreta pietre miliari come “Music for Airports” e “By This River” con una veste essenziale e poetica, affiancandole a brani inediti nati da una ricerca comune su timbro e improvvisazione.

Tra echi jazz, suggestioni modern classical ed elettronica minimale, “ENOSCAPES” instaura un dialogo intimo e fragile con il pubblico, invitandolo a un ascolto profondo che celebra la bellezza del dettaglio e l’emozione del momento presente.

«In Enoscapes la tromba si fa voce narrante di un mondo immobile eppure in continua mutazione. Mi ha guidato l’idea di creare una musica che non occupi lo spazio, ma lo crei. Reinterpretare Eno con Sergio è stata una sfida timbrica: volevamo conservare la delicatezza contemplativa dei suoi capolavori, aprendo però nuovi spazi improvvisativi dove l’emozione e il dettaglio sonoro diventano i veri protagonisti – afferma Lorenzo Cimino – Con Enoscapes ho voluto esplorare la tromba non più come strumento solista, ma come un generatore di paesaggi.

L’ispirazione nasce dal desiderio di abitare l’universo di Brian Eno, dove il suono non corre verso una meta, ma si espande nello spazio. Insieme a Sergio Sorrentino, abbiamo cercato quel punto di equilibrio dove il lirismo della tromba e le trame della chitarra elettrica diventano una cosa sola: un ambiente sonoro fragile e avvolgente, in cui l’ascoltatore può finalmente fermarsi e sostare».

Di seguito la tracklist di “ENOSCAPES“:

1) “By This River” (Trumpet and Guitar Version) – Brian Eno, Hans-Joachim Roedelius, Dieter Moebius

2) “Enoscape” – Lorenzo Cimino, Sergio Sorrentino

3) “Souls” – Lorenzo Cimino, Sergio Sorrentino

4) “Endless” – Lorenzo Cimino, Sergio Sorrentino

5) “In Between” – Lorenzo Cimino, Sergio Sorrentino

6) “Serenity” – Sergio Sorrentino

7) “River as Time” – Lorenzo Cimino, Sergio Sorrentino

8) “1/1” (from Ambient 1: Music for Airports – Trumpet and Guitar Version) – Brian Eno, Robert Wyatt, Rhett Davies

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