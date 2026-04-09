Sarah Pellizzari Rabolini, “Viaggio intorno al pomodoro”

Domenica 19 marzo “Viaggio intorno al pomodoro”, l’albo illustrato scritto da Sarah Pellizzari Rabolini, arriva al Teatro Martinitt, insieme a un banchetto di Fondazione Veronesi.

In occasione dello spettacolo per bambini MY BUBBLE WORLD, sia alle 11.30 che per la replica delle 15.30, il teatro di via Pitteri a Milano ospiterà l’autrice per un firmacopie e i volontari di piazza per la vendita della tradizionale confezione da tre barattoli in acciaio, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini, di Fondazione Veronesi ETS.

Uscito lo scorso 13 febbraio, il libro per bambini, con le illustrazioni di Clara Leonardi, racconta la storia di uno degli alimenti più amati e presenti sulle nostre tavole. Dietro il suo colore rosso intenso e il suo sapore succoso si cela un viaggio affascinante, fatto di scoperte, diffidenze iniziali e un successo destinato a durare nel tempo.

Questa avventura prende forma attraverso la voce di una nonna che, mentre prepara la salsa di pomodoro da conservare, dialoga con il suo nipotino e gli trasmette ricordi, saperi e tradizioni. Il racconto intreccia così la dimensione intima della memoria familiare con la grande storia di un frutto che ha attraversato continenti e culture. Oggi il pomodoro è uno degli ingredienti simbolo della cucina italiana e il cuore di piatti iconici come la pizza e la pasta al sugo, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Il suo percorso dimostra come un alimento semplice possa trasformarsi in un potente simbolo culturale: da frutto sconosciuto e temuto a protagonista indiscusso della nostra gastronomia e della nostra salute, tanto che Fondazione Veronesi lo porta nelle piazze di tutt’Italia per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici.

Con l’albo illustrato “Viaggio intorno al Pomodoro” Coccole Books sostiene Fondazione Veronesi ETS e la sua iniziativa di raccolta fondi “Il pomodoro per la ricerca®” – resa possibile da anni grazie anche alla collaborazione e al sostegno di Anicav e Ricrea – non solo nelle giornate di piazza, il 18 e 19 aprile, ma anche nei mesi precedenti e successivi.

Le librerie, le biblioteche, le scuole e gli enti di promozione culturale, infatti, sono parte attiva della campagna: in questi mesi hanno promosso la vendita del libro, organizzato incontri con l’autrice o sono diventati punti di riferimento per l’iniziativa “Il pomodoro per la ricerca®”. In occasione del 19 aprile, infatti, il firmacopie dell’autrice è curato dalla libreria Ubik di Sesto Calende, già punto di distribuzione della passata di pomodoro.

VIAGGIO INTORNO AL POMODORO

La storia di un viaggio pieno di gusto

Età: 5+

Autore: Sarah Pellizzari Rabolini

Illustratore: Clara Leonardi · 36 pagine · 22×26,5 cm

Costo 15,00 € · Per ogni copia venduta del libro “Viaggio intorno al Pomodoro”,

Coccole Books devolverà 0,50 € a Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici.

Prossime tappe VIAGGIO INTORNO AL POMODORO

13–17 aprile Bologna Children’s Book Fair Fiera del Libro per Ragazzi –Bologna

18 aprile Libreria Giunti – Peschiera Borromeo- firmacopie

19 aprile outdoor del teatro Martinitt di Milano, in occasione del doppio spettacolo “MY BUBBLE WORLD”: la vendita del libro è a cura di Ubik Sesto Calende, accanto a un banchetto di Fondazione Veronesi per la vendita della passata di pomodoro.

Qui la mappa di Fondazione Veronesi per le giornate di piazza https://www.pomodoroperlaricerca.it/dove-trovarci/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia