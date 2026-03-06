Arriva nelle sale italiane dal 12 marzo, distribuito da Officine UBU, Lady Nazca – La signora delle linee, diretto da Damien Dorsaz e ispirato alla straordinaria storia vera di Maria Reiche, matematica, archeologa e traduttrice tedesca – naturalizzata peruviana – che ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla salvaguardia delle misteriose Linee di Nazca, uno dei più grandi enigmi archeologici della storia dell’umanità.

Prima dell’uscita ufficiale nelle sale, il film verrà proiettato in anteprima speciale l’8 marzo alle ore 10:30 presso l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano: al termine della proiezione è previsto un Q&A con Adine Gavazzi, architetto specializzata in antropologia andina e amazzonica, cattedra UNESCO dell’Università di Genova e della Svizzera Italiana.

Interpretata da Devrim Lingnau Islamoğlu, Maria Reiche è una donna fuori dal suo tempo: visionaria, solitaria, determinata. Accanto a lei Olivia Ross e Guillaume Gallienne, in un racconto che intreccia passione scientifica, ricerca spirituale e desiderio di libertà.

All’alba della Seconda Guerra Mondiale, Maria fugge dalla Germania, lasciandosi alle spalle il suo passato, e si rifugia in Perù. Lì, si trova ad affrontare una realtà difficile, cercando di adattarsi a una società chiusa e conservatrice, per proteggere il legame con la sua compagna Amy.

La sua vera vocazione nella vita emerge solo quando, durante un’esplorazione nel deserto di Nazca, Maria si imbatte in qualcosa che cambierà per sempre la sua esistenza: delle misteriose linee e figure gigantesche tracciate nel terreno con precisione matematica, un enigma che cattura immediatamente la sua mente e il suo cuore.

Nonostante l’ostilità e l’indifferenza di molti, Maria decide di dedicarsi completamente alla misurazione, alla mappatura e alla protezione dei misteriosi geoglifi. Giorno dopo giorno, in condizioni estreme, studia e documenta centinaia di queste figure, spinta dalla passione e dal voler portare a compimento la missione scientifica e umana: svelare il significato delle linee e preservarle dall’incuria umana di quei tempi.

Nel silenzio del deserto, Maria troverà il suo posto nel mondo. Grazie alla sua instancabile opera, le Linee di Nazca sono state prima dichiarate luogo protetto dal governo Peruviano e poi nel 1994 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, consacrando il lavoro di una donna che ha cambiato per sempre la storia dell’archeologia.

Lady Nazca – La signora delle linee sarà nei cinema italiani dal 12 marzo distribuito da Officine UBU.

Biglietti acquistabili al link: https://bit.ly/4cNZRvz

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia