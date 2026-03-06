Teatro Arcimboldi: Viva El Tour, 16 marzo 2026

Viva El Tour è il nuovo progetto live di Viva El Futbol, il celebre podcast condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola pensato per portare il talk sportivo fuori dagli schermi e dentro i teatri più iconici d’Italia.

Viva El Tour sarà in scena al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 16 marzo 2025.

Un format che unisce il linguaggio del teatro e la passione per il calcio, con una narrazione originale affidata alla voce fuori campo di Corrado Tedeschi. Il risultato è un’esperienza dal vivo unica, coinvolgente e ricca di contaminazioni culturali.

Non un semplice evento, ma un’esperienza che mette al centro la community e sperimenta nuove forme di racconto sportivo, intrecciando calcio, cultura, musica, arte e intrattenimento.

Viva El Tour rafforza l’identità di Viva El Futbol come realtà editoriale capace di dialogare con nuove generazioni e nuovi pubblici, mescolando linguaggi, formati e territori

website: www.teatroarcimboldi.it

