“Donne verso l’Olimpo”, spettacolo al Teatro Civico di Rho

In occasione della Giornata internazionale della donna, che cade l’8 marzo, il Teatro Civico di Rho accoglie uno spettacolo promosso dagli assessorati alle Pari Opportunità e allo Sport guidati da Alessandra Borghetti e da quello alla Cultura guidato da Valentina Giro.

Attraverso luci, suoni e colori, lo spettacolo “Donne verso l’Olimpo” si fonde con eleganza e armonia, dando vita a un’esperienza unica e emozionante. Una celebrazione della forza, della bellezza e della resilienza delle donne, che trasforma i sogni in realtà.

“Donne verso l’Olimpo” è uno spettacolo che coinvolge ginnaste olimpiche della ritmica e ballerini acrobati che si esibiranno su musiche curate da Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d’orchestra che il grande pubblico ben conosce anche per le sue performance al Festival di Sanremo.

“La forza e la bellezza delle donne in movimento. Uno spettacolo di ginnastica ritmica che racconta la storia di donne che hanno raggiunto grandi traguardi, lottando per i loro obiettivi e superando ostacoli. L’Olimpo, dimora degli dei, rappresenta per gli atleti un’ascesa verso l’eccellenza, il raggiungimento di un traguardo importante. Queste donne hanno trasformato lo sport in una storia di successo, ispirando e unendo le persone con la loro passione e determinazione”, spiegano i promotori dell’evento.

Lo spettacolo della compagnia teatrale Liberi Di prevede anche le voci di Immacolata Caforio ed Elvira de Pilla e la presenza in scena dell’⁠attrice Elisa Telolli. La direzione artistica è di Emanuela Maccarani, già allenatrice delle Farfalle olimpiche. Luci e scenografia sono di Walter Lutzu e Michele Bazan.

Due le repliche previste il 14 marzo: alle ore 17.00 e alle ore 21.00 nella sala di piazza Jannacci 1. I biglietti da 10, 18 o 25 euro sono in vendita al link https://www.vivaticket. com/it/ticket/donne-verso-l- olimpo/296478 oppure in presenza al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19.

