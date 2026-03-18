Rho: marcia per la legalità martedì 24 marzo 2026

Nella Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la Marcia per la Legalità del 21 marzo si svolgerà quest’anno a Torino, a livello nazionale. Rho ha scelto di vivere un momento simile sul territorio per coinvolgere soprattutto i più giovani. La mattina del 24 marzo la Marcia per la Legalità di Rho partirà da piazza San Vittore, dove il ritrovo è previsto alle ore 9.30.

Alle ore 10.00 il corteo si avvierà in direzione del Parco della Legalità di via San Bernardo, dove alcune classi delle scuole superiori eseguiranno performances artistiche e si terranno gli interventi istituzionali.

Il percorso prevede il transito nelle vie Madonna, Serra/Goglio (con una sosta al Parco Lea Garofalo per rendere omaggio alla testimone di giustizia, vittima della ‘ndrangheta il 24 novembre 2009), Redipuglia (al Giardino dei Giusti verranno letti i nomi dei Giusti associati a ogni pianta del Giardino) e San Bernardo.

Alla partenza e durante il tragitto saranno letti i nomi delle vittime innocenti di mafia. I primi verranno letti dal Sindaco Andrea Orlandi, dall’Assessore alla Legalità Nicola Violante, dal rappresentante di Libera Pietro Basile, da assessori, consiglieri comunali, autorità presenti, dalle forze dell’ordine cittadine. Poi toccherà agli studenti. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia: le performances previste al Parco della Legalità, coordinate dalla presidente della Commissione consigliare Legalità e Antimafia Clelia La Palomenta, in tal caso saranno ospitate nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Majorana di via Ratti.

Mercoledì 25 marzo, alle ore 11.00, verrà inaugurata nella Sala Colonne di Villa Burba, in corso Europa 293, la mostra “La legalità negli occhi delle ragazze e dei ragazzi”, che coinvolge studenti delle scuole secondarie di primo grado della città e consente di far conoscere loro le storie e le testimonianze di chi ha sacrificato la propria vita per difendere la legalità e di chi, come molti ragazzini vittime innocenti di mafia, si è trovato coinvolto in vicende che nemmeno conosceva.

La mostra, visitabile fino al 31 marzo 2026, sarà aperta nel seguenti orari:

giovedì 26 marzo ore 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00

venerdì 27 marzo ore 9.00- 12.30

sabato 28 marzo ore 15.00- 18.00

domenica 29 marzo ore 15.00 – 18.00

lunedì 30 marzo ore 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00

martedì 31 marzo ore 9.00 – 12.30

Per informazioni si può scrivere all’indirizzo email progettiperlalegalita@comune. rho.mi.it.

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