Ferie solidali per i dipendenti. Il Mondino sigla un accordo

La Fondazione Mondino IRCCS ha siglato un accordo sindacale che estende, in via sperimentale, il dettato contrattuale l’ambito di applicazione dell’ di cui all’art. 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle ferie solidali per il personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata.

Spiega Federica Meriggi, Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane e Legale presso la Fondazione: “Il CCNL consente ai dipendenti di cedere volontariamente e a titolo gratuito ferie eccedenti le 4 settimane annuali a colleghi che necessitano di assistere figli minori, coniugi o parenti entro il secondo grado in gravi condizioni di salute, ma non contempla il caso del dipendente che ne abbia bisogno per sé stesso, in quanto affetto da una grave patologia che necessita cure o periodi di riposo particolari. A questo proposito siamo intervenuti, nell’ambito delle azioni di welfare aziendale“.

«Con questo accordo – spiega il Direttore Generale Gianni Bonelli – la Fondazione Mondino IRCCS compie un passo importante nel rafforzare la propria attenzione verso le persone e verso il benessere di chi ogni giorno contribuisce, con professionalità e impegno, alle nostre attività di cura, ricerca e assistenza. La possibilità per un dipendente di richiedere ferie solidali per sé stesso in caso di gravi malattie documentate rappresenta una misura innovativa e di grande valore umano, che traduce concretamente il principio di solidarietà all’interno della nostra comunità professionale.

Si tratta di una previsione ancora poco diffusa nel panorama degli enti sanitari e della ricerca: per questo motivo riteniamo che l’introduzione di uno strumento come questo rappresenti un segnale significativo e, per molti aspetti, quasi unico. Abbiamo voluto dare una risposta concreta ai bisogni delle persone, coerentemente con i valori di responsabilità, attenzione e vicinanza che contraddistinguono la Fondazione Mondino IRCCS».

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