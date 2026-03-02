“Quarta Repubblica”: Iran, le conseguenze internazionali

Appuntamento con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, l’escalation del conflitto in Iran, dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele. Sullo sfondo, la morte di Ali Khamenei e gli scenari futuri per Teheran. Collegamenti da Dubai, Gerusalemme e Washington racconteranno le prossime mosse di Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

A seguire, il caso Garlasco con un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio.

Partecipano al dibattito, tra gli altri: Paolo Scaroni, Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Edward Luttwak, Nello Del Gatto, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Greta Cristini, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

