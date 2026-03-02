12.1 C
Milano
lunedì, Marzo 2, 2026
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Attenzione alla truffa della Tessera Sanitaria

Davide Falco
By Davide Falco
0
162
truffa-tessera-sanitaria
truffa-tessera-sanitaria

ATTENZIONE alla truffa della “Tessera Sanitaria”

Ricevi un’e-mail che ti invita a cliccare su un #link per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità della tua Tessera Sanitaria.

Il link porta a un #sito web “clone”, graficamente identico a quello istituzionale, dove ti viene chiesto di inserire: #Dati #personali – Dati #bancari – #Credenziali di accesso

NON FARLO: una volta inseriti, i tuoi dati finiscono nelle mani dei criminali per finalità illecite

Come proteggersi? NON CLICCARE mai sui link contenuti in e-mail sospette.

NON INSERIRE dati sensibili su pagine raggiunte tramite messaggi non verificati.

VERIFICA sempre le informazioni solo ed esclusivamente attraverso i portali ufficiali degli enti.

Per segnalazioni scrivi a: www.commissariatodips.it

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
“Tabù. Egon Schiele”: al cinema il 20, 21, 22 aprile
Articolo successivo
“Quarta Repubblica”: Iran, le conseguenze internazionali
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy