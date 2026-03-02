ATTENZIONE alla truffa della “Tessera Sanitaria”
Ricevi un’e-mail che ti invita a cliccare su un #link per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità della tua Tessera Sanitaria.
Il link porta a un #sito web “clone”, graficamente identico a quello istituzionale, dove ti viene chiesto di inserire: #Dati #personali – Dati #bancari – #Credenziali di accesso
NON FARLO: una volta inseriti, i tuoi dati finiscono nelle mani dei criminali per finalità illecite
Come proteggersi? NON CLICCARE mai sui link contenuti in e-mail sospette.
NON INSERIRE dati sensibili su pagine raggiunte tramite messaggi non verificati.
VERIFICA sempre le informazioni solo ed esclusivamente attraverso i portali ufficiali degli enti.
Per segnalazioni scrivi a: www.commissariatodips.it
