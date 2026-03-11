Promessa: “Morendo ad occhi aperti”, il nuovo album

PROMESSA annuncia il suo nuovo album “MORENDO AD OCCHI APERTI”, in uscita il 27 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali, un’ora dopo la mezzanotte. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua voce autentica e concreta, l’artista si prepara a presentare un progetto che segna un nuovo capitolo della sua crescita artistica.

Lo scorso 11 febbraio PROMESSA ha pubblicato il singolo “LA VITA CHE VIVO”, un brano che anticipava già le tematiche e lo spirito del nuovo album, mostrando la direzione artistica e i concetti su cui il progetto avrebbe costruito il suo racconto.

La sua scrittura è cruda e poetica allo stesso tempo, profondamente radicata nella realtà di Bicocca, quartiere periferico di Milano che diventa il teatro di scene quotidiane da cui Promessa trae spunto per riflessioni più ampie.

L’album esplora la sensazione di attraversare la vita seguendo ritmi e abitudini senza accorgersi davvero di cosa si sta vivendo, raccontando il rischio di passare gli anni senza cogliere ciò che conta. MORENDO AD OCCHI APERTI è così un ritratto diretto e sincero del suo percorso.

A confermare il momento straordinario di PROMESSA, in soli due giorni, due di tre date ai Magazzini Generali di Milano (12-13-14 MAGGIO 2026) sono SOLD OUT, un risultato che testimonia la forza del suo seguito e conferma come l’artista sia pronto a consolidare il suo spazio nella scena urban italiana e a lasciare un segno duraturo.

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia