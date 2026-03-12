Casa, Tovaglieri: Lega, no emendamenti anti-sfratto di Salis

“La proprietà privata non si tocca e gli sgomberi delle case occupate abusivamente non possono essere messi in discussione, con buona pace della collega Salis e dei suoi vergognosi tentativi di promuovere l’illegalità anche in Europa. Grazie anche alla battaglia decisiva della Lega e dei Patrioti, gli emendamenti anti-sfratti proposti al rapporto sulla Crisi abitativa in Ue dalla paladina delle occupazioni sono stati respinti in aula, dopo il nostro voto contrario in Commissione parlamentare HOUS“.

“Occupare un immobile non costituisce solo un reato, ma anche un problema di degrado e insicurezza, infliggendo uno sfregio ai cittadini più deboli, dagli anziani che si trovano la serratura di casa cambiata da un giorno all’altro, alle famiglie oneste che aspettano il proprio turno in graduatoria per ottenere un alloggio pubblico“.

“Da un’eletta al Parlamento europeo pretendiamo il rispetto delle regole. Non è ammissibile che chi rappresenta l’Europa tenti di legalizzare le occupazioni abusive e, addirittura, di promuoverle quale strumento per risolvere la crisi abitativa nell’Unione. La Lega sarà sempre in prima fila per difendere la proprietà privata, pietra angolare su cui si fonda la nostra civiltà e che, ciononostante, viene attaccata anche nelle istituzioni Ue“.

Lo dichiara l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione HOUS del Parlamento europeo.

