Premio internazionale di saggistica “Sir Denis Mahon” ed. 26

Il legame indissolubile tra la città di Cento e il grande studioso britannico Sir Denis Mahon si rinnova anche per il 2026. Il Comune di Cento, attraverso il Centro Studi Internazionale “Il Guercino”, ha infatti ufficialmente pubblicato il bando per la seconda edizione del prestigioso Premio Internazionale di Saggistica dedicato all’illustre storico dell’arte.

Istituito nel 2010 dagli amici di Sir Denis, dal 2025 il prestigioso premio internazionale è promosso dal Comune di Cento, grazie a un significativo passaggio di testimone dalla Sir Denis Mahon Foundation di Londra al Centro Studi Internazionale Il Guercino, che ha sede nella città natale dell’artista barocco, al quale lo storico dell’arte inglese fu particolarmente legato.

Da Londra a Cento (Ferrara), città della quale Mahon fu cittadino onorario, si intende dunque dare continuità alla mission di promuovere e sostenere la ricerca di giovani studiosi, con riferimento particolare ai numerosi ambiti di interesse dello studioso inglese.

Grazie all’appoggio della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, il Premio prevede l’assegnazione di una borsa di studio di 2.000,00 Euro per l’autore del saggio di maggior pregio, in grado di riflettere gli studi, la ricerca e l’interesse di Sir Denis per il periodo artistico del Seicento (XVII secolo), in particolare per l’opera del Guercino e della sua scuola, dei Carracci, di Caravaggio e di Nicolas Poussin, ma anche la sua vasta gamma di interessi storico-artistici, che hanno incluso il XV e il XVI secolo e anche alcuni importanti artisti moderni e contemporanei.

Il Premio è riservato a studenti universitari e giovani laureati, di età pari o inferiore a 35 anni al momento dell’invio del saggio, che abbiano conseguito il titolo di studio o che stiano attualmente studiando per conseguire un titolo di studio post-laurea.

Sono ammessi solo saggi inediti in lingua italiana o inglese. I saggi non devono mai essere stati pubblicati in nessuna forma: cartacea (libri personali, antologie, raccolte, giornali), elettronica (siti web, blog, giornali online, social network o qualsiasi altra forma).

I contenuti del bando e relativa modulistica sono consultabili sul sito del Comune di Cento (link)

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