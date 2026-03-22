Pavia: Plastic Free e Università insieme per la Giornata Mondiale dell’Acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra oggi, domenica 22 marzo 2026, Plastic Free Onlus partecipa a Pavia a un’iniziativa dedicata alla tutela dei corsi d’acqua peri-urbani, promossa dal Centro di Ricerca sulle Acque (CRA) dell’Università di Pavia.

L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 con ritrovo in via Francana 7, da dove prenderà il via una passeggiata ecologica lungo il tratto di valle della Roggia Vernavola. L’iniziativa unisce divulgazione scientifica e azione concreta, coinvolgendo cittadini, volontari e ricercatori in un’attività condivisa di monitoraggio ambientale e pulizia delle sponde.

Plastic Free Onlus, con il coordinamento del referente provinciale Davide Barbieri, sarà protagonista dell’intervento di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il corso d’acqua, contribuendo attivamente alla salvaguardia di un ecosistema fragile e spesso esposto a pressioni antropiche.

Durante il percorso, i ricercatori del CRA illustreranno ai partecipanti le principali minacce che compromettono la qualità dei corsi d’acqua e la biodiversità, tra cui l’inquinamento da rifiuti e scarichi e la diffusione di specie aliene invasive. Particolare attenzione sarà dedicata proprio alla Roggia Vernavola, oggetto di monitoraggio costante dal 2007 grazie alle attività del Centro di Monitoraggio Ambientale (CeMAV), gestito in convenzione con il Comune di Pavia.

L’evento prevede anche un coinvolgimento diretto dei partecipanti nella raccolta di dati scientifici: attraverso l’utilizzo dell’app iNaturalist sarà possibile segnalare la presenza di specie aliene, contribuendo al database del progetto europeo Horizon GuardIAS. Parallelamente, sarà effettuato un monitoraggio visivo dei rifiuti plastici lungo le sponde, seguendo la metodologia del progetto PRIN PNRR MINOSSE, già applicata nel territorio pavese lungo il fiume Ticino.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pavia e rientra tra le attività di sostenibilità ambientale promosse dall’Office for Sustainable Actions (OSA) dell’Università di Pavia.

La partecipazione è gratuita ma subordinata a iscrizione obbligatoria attraverso la piattaforma di Plastic Free su www.plasticfreeonlus.it/eventi.

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia