“Fuori dal coro”: ricordo Bossi e allarme violenza giovanile

Stasera nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano dedicherà, a pochi giorni dalla sua scomparsa, un ricordo a Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega.

A seguire, un approfondimento sulla violenza giovanile, cresciuta al punto da rappresentare una vera e propria emergenza sociale. Stando ai dati raccolti da Save the Children, negli ultimi dieci anni, le rapine commesse da minorenni sarebbero più che raddoppiate. In forte aumento, anche il possesso di armi tra i 14 e i 17 anni.

Infine, prosegue l’inchiesta sul racket delle occupazioni abusive a Roma, dove ex case dell’Inps sono nelle mani di una donna peruviana, soprannominata l’Imperatrice e indagata oggi dalla procura.

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