12.9 C
Milano
domenica, Marzo 22, 2026
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Fuori dal coro”: ricordo Bossi e allarme violenza giovanile

Davide Falco
By Davide Falco
0
104
mario-giordano
mario-giordano

Stasera nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano dedicherà, a pochi giorni dalla sua scomparsa, un ricordo a Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega.

A seguire, un approfondimento sulla violenza giovanile, cresciuta al punto da rappresentare una vera e propria emergenza sociale. Stando ai dati raccolti da Save the Children, negli ultimi dieci anni, le rapine commesse da minorenni sarebbero più che raddoppiate. In forte aumento, anche il possesso di armi tra i 14 e i 17 anni.

Infine, prosegue l’inchiesta sul racket delle occupazioni abusive a Roma, dove ex case dell’Inps sono nelle mani di una donna peruviana, soprannominata l’Imperatrice e indagata oggi dalla procura.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Adriano Galliani al Big Bang dello sport Csi Milano
Articolo successivo
Pavia: Plastic Free e Università insieme per la Giornata Mondiale dell’Acqua
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy