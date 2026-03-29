Techegram con Fabrizio Biggio dal 31 marzo su RaiPlay

“Techegram” il primo “social show” che ricorda la storia della Rai con leggerezza propria del linguaggio da social network.

Dal 31 marzo su RaiPlay, ogni martedì con nuovi episodi, e dall’8 aprile alle 8.00 su Rai 2, a scrollare la Rai ci pensa Fabrizio Biggio con un prodotto innovativo che unisce i vodcast e i reel.

In ognuna delle sedici puntate, Biggio accoglierà un ospite famoso che avrà a disposizione un tablet su cui scorrere i reel di “Techegram”: il social sperimentale di Rai Teche, con migliaia di frammenti d’archivio ricchi di curiosità e momenti inediti. Tra clip vintage, sorprese e risate, si apriranno conversazioni divertenti e a tratti nostalgiche su costume, televisione e società italiana. Un format ironico e pop, pensato per diventare virale anche online.

«“Techegram nasce dalla mia passione per la storia della televisione e per la storia della Rai, che alla fine è quella del nostro Paese – dice Fabrizio Biggio. Una passione nata ai tempi di “Stracult”, programma che conducevo con Andrea Delogu e che trattava le Teche della Rai.

Insieme a Luca Rea, uno degli autori, abbiamo pensato a un programma che utilizzasse il prezioso archivio che avrei voluto far scoprire, non solo a chi quei tempi li ha vissuti di persona, ma anche ai giovani che quando andavano in onda alcuni programmi non erano ancora nati. Proprio per avvicinare i Millennials abbiamo utilizzato il linguaggio dei social, a loro più familiare.

Per me “Techegram” è una missione: mostrare al pubblico le meraviglie più nascoste e dimenticate delle Teche Rai, spaziando dagli anni 60 agli anni 90, mettendoli sotto forma di reel, tutti da scorrere».

Tra gli ospiti: TonyPitony, Andrea Delogu, Giulia Vecchio, Giovanni Scifoni, Riccardo Rossi, Edoardo Prati, Massimiliano Bruno, Ivana Lotito, Michela Andreozzi. E ancora Emanuela Cappello, Pierpaolo Spollon, Roberto Lipari, Francesca Fialdini, Francesco Pannofino, Nino Frassica e Max Mariola.

“Techegram”, original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea e di Rai Teche, direttore Andrea Sassano, è un programma di Luca Rea e Fabrizio Biggio, regia di Davide Emmer, condotto da Fabrizio Biggio.

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