Dal 17 aprile in libreria “Reversione. La scoperta scientifica ,che sta cambiando la nostra visione del tumore”

Da quasi due secoli la medicina osserva un fenomeno tanto raro quanto enigmatico: tumori maligni che regrediscono spontaneamente. A lungo archiviate come semplici “anomalie statistiche”, queste guarigioni inattese nascondono in realtà un meccanismo biologico che la scienza sta finalmente imparando a decifrare e a riprodurre.

Nel saggio “REVERSIONE. La scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore” (HarperCollins, pp. 336, € 18,00), in libreria dal 17 aprile, il ricercatore Andrea Pensotti accompagna il lettore in un’affascinante indagine ai confini della biologia moderna. Il libro dimostra, dati alla mano, come il cancro non sia soltanto una “macchina genetica rotta” da distruggere, ma una crisi di comunicazione cellulare che, in determinate condizioni, può essere rieducata.

«La ricerca ha dimostrato che le cellule tumorali, se esposte a un microambiente sano come quello embrionale, possono ricevere segnali che le riprogrammano, riportandole verso comportamenti normali», spiega Pensotti. Non si tratta di correggere magicamente il DNA mutato, ma di ristabilire il dialogo tra la cellula e il suo ecosistema.

Oltre il riduzionismo: la biologia delle relazioni

Che la reversione tumorale non sia una semplice anomalia, ma un solido e promettente campo d’indagine è confermato dall’attenzione di numerosi esperti della comunità scientifica. Accompagnato dalle riflessioni di figure autorevoli come il Prof. Silvio Garattini (Istituto Mario Negri), il Prof. Alessandro Giuliani (ISS), il Prof. Mariano Bizzarri (La Sapienza) e il decano del giornalismo medico Sergio Angeletti, il saggio di Pensotti supera i confini dell’oncologia classica per abbracciare la biologia dei sistemi e la filosofia della scienza. La reversione tumorale diventa così la prova empirica che l’identità di un sistema vivente non dipende solo dai suoi singoli componenti (i geni), ma dalla complessa rete delle sue relazioni.

Il libro traccia i contorni di un’avventura scientifica che parte dalle prime, enigmatiche osservazioni cliniche dell’Ottocento e attraversa oltre un secolo di esperimenti avvincenti. Un percorso che si intreccia con le scoperte valse il Premio Nobel a Shin’ya Yamanaka per la riprogrammazione cellulare e a Victor Ambros e Gary Ruvkun per i microRNA, spingendosi fino ai successi ottenuti con la leucemia promielocitica acuta e ai più pionieristici trial clinici compassionevoli sui pazienti terminali.

Oggi, alla luce di questo immenso patrimonio di dati, i tempi sembrano finalmente maturi per trasformare le intuizioni del passato in un nuovo, strutturato filone di ricerca oncologica.

Reversione non offre facili illusioni, ma una lucida, documentata e straordinaria speranza razionale: il destino biologico non è mai scritto una volta per tutte.

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